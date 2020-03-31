Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak bin 39'a çıktı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

Buna göre dün 864 olan ölü sayısı 175 artarak bin 39'a, 11 bin 750 olan vaka sayısı 845 artışla 12 bin 595'e çıktı.

Son 24 saatte 722, şimdiye kadar ise 4 bin 712 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da, bin 68 koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.