Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak bin 39'a çıktı.
|31 Mart 2020 15:27
|Yazdır
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak bin 39'a çıktı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.
Buna göre dün 864 olan ölü sayısı 175 artarak bin 39'a, 11 bin 750 olan vaka sayısı 845 artışla 12 bin 595'e çıktı.
Son 24 saatte 722, şimdiye kadar ise 4 bin 712 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da, bin 68 koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Putin'le böyle tokalaşmıştı, koronavirüse yakalandı
31 Mart 2020 16:46
|Azerbaycan'da koronavirüsten 5. ölüm
31 Mart 2020 15:52
|Koronavirüs durdurulamıyor... Vaka sayısı 800 bini geçti
31 Mart 2020 14:37
|İspanya'da koronavirüsten ölü ve vaka sayısında rekor artış
31 Mart 2020 14:36
|Virüse karşı önlem almayacağını açıklayan Belarus'ta ilk ölüm
31 Mart 2020 14:26
|Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu, koronavirüsten öldü
31 Mart 2020 14:23
|Eski Kongo Cumhurbaşkanı Opango koronavirüsten öldü
31 Mart 2020 14:03
|Fransa da bağış kampanyası düzenleyecek
31 Mart 2020 13:56
|ABD, aşıyı Eylül'e kadar insanlar üzerinde denemeye başlayacak
31 Mart 2020 12:09
|İran'da yeni doğan bebekte Koronavirüs tespit edildi
31 Mart 2020 11:52