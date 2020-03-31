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Kiğılı, market ürünleri satmaya başladı

Erkek giyim markası Kiğılı, internet sitesi üzerinden market ürünleri satmaya başladı
 31 Mart 2020 15:30
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Kiğılı, market ürünleri satmaya başladı

Türkiye'nin erkek giyim firmalarından Kiğılı, internet sitesi üzerinden bakliyattan tuvalet kağıdına, ıslak mendilden bulgura kadar çok sayıda market ürünü satışını yapmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın neredeyse her yerinde bireysel ve toplumsal yaşam biçimi değişen Türkiye'de hazır giyim firmalarından Kiğılı, online satış yaptığı resmi internet sitesinde "Market & Ev" kategorisi açarak hizmet vermeye başladı. Firmanın sahibi Abdullah Kiğılı, daha önce perakende sektörünün durumuna ilişkin "Bundan büyük kriz görmedik" ifadelerini kullanmış, Türkiye'deki AVM'lerin pek çoğunun yaşama şansını az olarak değerlendirmişti.

Kigili.com sitesinde satılan ürünler arasında, çocuk bezi, sıvı yağ, bakliyat, tuvalet kağıdı, çerez, çamaşır suyu gibi pek çok ürün bulunuyor.

Kiğılı'nın internet sitesinin market bölümünde, konuya ilişkin olarak, "Zaman; sabretme, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme günü. Bu amaçla evimizi diğer üreticilere de açıyoruz. Türkiye'nin evde bir eksiği kalmasın diye Kigili.com'da bir araya geliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Firmanın Koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel mağazalarını kapatmıştı.

Kığılı'nın web sayfasına ulaşmak için tıklyın.

Memurlar.Net
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