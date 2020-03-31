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YÖK Dersleri Platformu'nu 400 bin öğrenci kullandı

Yükseköğretim Kurulunca, koronavirüs önlemleri kapsamında üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunulan platformun ziyaretçi sayısı 400 bine yaklaştı
 31 Mart 2020 15:33
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YÖK Dersleri Platformu'nu 400 bin öğrenci kullandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), koronavirüs önlemleri kapsamında üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunulan YÖK Dersleri Platformu'nun ziyaretçi sayısı 400 bine yaklaştı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 hedefleri arasında yer alan YÖK Dersleri Projesi kapsamındaki "YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri)" uzaktan eğitimin başladığı ilk gün 23 Mart'ta öğrencilerin açık erişimine sunuldu.

İnternet sayfası ara yüzüne "https://yokdersleri.yok.gov.tr/" internet adresinden giriş yapılan platformun tasarımında, kullanıcı dostu bir yöntem izlendi. Üniversitelerin akademik sayfalarına benzer bir web ara yüzü oluşturarak, kurumsal internet sitesi ve mobil uygulaması gibi farklı kanallardan da sisteme giriş yapılabilmesine imkan sağlandı.

Geçen hafta başında üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunulan YÖK Dersleri Platformu'na giren tekil kişi sayısı, günlük ortalama 50 bin dolayında oldu. Bugüne kadar platforma giren toplam ziyaretçi sayısı ise 400 bine yaklaştı.

YÖK yetkilileri, henüz bir hafta olmasına rağmen platforma gösterilen yoğun ilginin, uzaktan eğitim esnasında öğrencilerin dijital ders içeriklerinden de istifade ettiğini gösterdiğini belirtti.

- Platforma en çok cep telefonu üzerinden giriş yapıldı

Platformu kullananlardan yüzde 68'inin mobil telefon, yüzde 31'inin masaüstü bilgisayar, yüzde 1'inin ise tablet bilgisayardan sisteme giriş yaptığı belirlendi.

- En çok giriş İstanbul'dan

Sisteme en çok İstanbul'dan giriş yapıldı. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir ve Adana takip etti. Platforma en çok giriş yapılan iller arasında Diyarbakır, Samsun, Antalya, Bursa, Konya ve Gaziantep gibi farklı bölgelerinden şehirler de yer aldı.

- KKTC'den ABD'ye sisteme birçok ülkeden giriş yapıldı

YÖK Dersleri Platformu'na sadece Türkiye'deki değil, yurt dışındaki öğrencilerin de ilgi gösterdiği kaydedildi.

Platforma girişler incelendiğinde, Türkiye'den sonra en çok giriş yapılan ülkenin KKTC olduğu tespit edildi. KKTC'yi sırasıyla Almanya ve ABD izledi. Platforma en çok giriş yapılan ülkeler arasında Azerbaycan, Hollanda, Kırgızistan, İngiltere ve Yunanistan da bulunuyor.

- ODTÜ'den dijital ders kitabı ve video desteği

İlk aşamada İstanbul, Atatürk ve Anadolu üniversitelerinin dijital ders içeriklerinin yer aldığı platforma ODTÜ de önemli katkı sağlayarak, kendi akademisyenlerince hazırlanan ders kitapları ve videolarını paylaştı.

Böylelikle ders kitaplarının yanında bazı derslerin videoları da ilk kez platformda yer almaya başladı. Platformdaki derslere ait video ve sunumların da yakında artacağını belirten YÖK yetkilileri, üniversitelerin platforma katkılarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yetkililer, birçok üniversitenin katkı için kendileriyle temasta olduğunu bildirdi.

- Öğrencilere farklı akademik kültürlerle tanışma fırsatı

Yakın zamanda farklı birçok üniversitenin yapacağı ders kitabı, video ve sunum gibi farklı dijital içerik katkıları sayesinde, platformun program ve içerik sayısı zenginleştirilecek. Bu sayede öğrenciler, farklı akademik kültürlerle de tanışma fırsatını yakalayacak.
Anadolu Ajansı
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