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TMSF'den, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL destek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na yönettiği şirket ve iştirakleri üzerinden 20 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu
 31 Mart 2020 15:40
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TMSF'den, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL destek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek sağlayacak.

TMSF'den yapılan açıklamada, fonun, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak." denildi.

Anadolu Ajansı
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