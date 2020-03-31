Savunma Sanayii'nden, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL destek
|31 Mart 2020 15:42
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Savunma sanayisi sektörü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya 10 milyon lira bağışta bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi şirketleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için ilk adımı attı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katkıda bulunduğu kampanya kapsamında, SSB'nin iştirakinin olduğu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri 1'er aylık maaşlarını bağışladı.
SSB koordinasyonunda savunma sanayisi firmaları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya katkı sağladı.
İlk etapta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii firmaları kampanyaya toplamda 10 milyon lira bağışta bulundu.
- "Milletimizin ve sağlık sektörümüzün yanındayız"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, "Savunma sanayi sektörü olarak bu süreçte milletimizin ve sağlık sektörümüzün yanındayız. Sektör olarak bütün imkanlarımızı harekete geçirirken, yerli solunum cihazı üretimine de destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Demir, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da savunma sanayi ailesi olarak bağışlarımızı yapıyoruz. Kişisel desteklerimizin yanında bazı firmalarımızla birlikte sektör olarak toplam 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz. Bunun devamının da geleceğine inanıyorum. Savunma sanayi ailemizin bütün paydaşlarını ve çalışanlarımızı da bu kampanyaya davet ediyor, verdikleri ve verecekleri destekler için şimdiden teşekkür ediyorum."
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