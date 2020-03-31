Trendyol, Milli Kampanya'ya 1 milyon TL'lik bağış
|31 Mart 2020 15:47
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Trendyol, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 6 milyon liralık katkıda bulundu.
Trendyol tarafından yapılan açıklamada, "Birlikten kuvvet doğar, kalbimiz bu zor günlerde hep birlikte atıyor. Trendyol ailesi olarak bize önemli sorumluluklar düşüyor, ülkemize ve ekosistemimize pozitif etki yaratmak için tüm kalbimizle ve gücümüzle çalışıyoruz." denildi.
Virüsle mücadele kapsamında toplam 6 milyon liralık bağış yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"7/24 her türlü fedakarlığı gösteren kahramanlarımız sağlık çalışanlarımıza destek olmak adına, Sağlık Bakanlığımıza 5 milyon TL değerinde malzeme ve ekipman bağışı yaptık. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da katılıyor ve kampanyaya 1 milyon TL bağış yapıyoruz. Biz birlikte olunca her zorluğu aştık, yine aşacağız, biliyoruz. Herkesi bu dayanışmada birlik olmaya davet ediyoruz. Çünkü birlikten kuvvet doğar."
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