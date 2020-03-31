Azerbaycan'da koronavirüsten 5. ölüm
|31 Mart 2020 15:52
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Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 5'e, toplam vaka sayısı ise 298'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybeden 63 yaşındaki hastanın yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve temasta olduğu kişilerin tespit edilerek karantinaya alındığı belirtildi.
Ülke genelinde 24 kişide daha korona virüsüne rastlanmasıyla toplam vaka sayısının ise 298'e yükseldiği aktarıldı. Tedavi altına alınan hastalardan 11'inin durumunun kritik olduğunu diğer kişilerin ise durumunun stabil olduğu bildirildi.
Azerbaycan'da en az 4 bin 500'ün kişi karantinada tutulurken, bugüne kadar 30 bine yakın kişiye korona virüs testi yapıldı.
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