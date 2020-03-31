Özel güvenlik için serbest kıyafet kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) verdiği cevabi yazıda, özel güvenlik görevlilerinin serbest kıyafet giyebileceği belirtti.

Yazıda şöyle denildi

"Bu bağlamda, başta sağlık kuruluşları ve bunlara tahsis edilen yerler olmak üzere salgına karşı tedbirlerin yoğun olarak alındığı yerlerde çalışan özel güvenlik görevlileri; kişisel önlemler alındığı halde üniformanın hijyen anlamında yetersiz ve riskli olduğu durumlarda üniforma üzerine koruyucu kıyafetle görev yapabileceği, koruyucu kıyafet temin edilememesi halinde kurum tarafından belirlenecek serbest kıyafet ile de görev yapmalarında zaruret nedeniyle herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Ancak, serbest kıyafet ya da koruyucu kıyafet ile görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görev süresince ve görev alanı içinde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını yakalarında herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımalarına dikkat edilmesi gerekmektedir."