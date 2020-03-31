İnfaz düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
|31 Mart 2020 16:09
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AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, terör ve kadına şiddet şuçlarının kapsam dışı olacağını söyledi.
Özkan, "Covid-19 ile ilgili açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerin cezalarını konutta çekmesinin önü açılıyor. geçici düzenlemeyle hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Zaruret oluşması durumunda sürenin uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz" diye konuştu.
Teklife eklenen corona virüs salgınına ilişkin geçici düzenleme için ise Özkan, şunları söyledi: "Covid-19 ile ilgili açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerin cezalarını konutta çekmesinin önü açılıyor. geçici düzenlemeyle hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Zaruret oluşması durumunda sürenin uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz."
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