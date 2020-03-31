Akaryakıtta çifte indirim
|31 Mart 2020 16:22
|Yazdır
Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 8 kuruş, benzinde ise 10 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 5,46 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,40 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 5,22 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 5,22 liradan 5,12 liraya inecek.
- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirimEPGİS (@trepgis) March 31, 2020
01/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 10,
Motorinde 8 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi
31 Mart 2020 14:09
|Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor
31 Mart 2020 09:38
|Sarımsak yok sattı, 100 liraya kadar fırladı
31 Mart 2020 07:51
|Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı
30 Mart 2020 20:35
|Benzine indirim, motorine zam yapıldı
30 Mart 2020 16:45
|Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
30 Mart 2020 10:05
|Sarımsak fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
29 Mart 2020 15:14
|Limon kalkan oldu fiyat 18 lirayı gördü
29 Mart 2020 07:45
|Yaş zencefil fiyatı ikiye katladı
28 Mart 2020 18:13
|Fırsatçılar pes dedirtti: 90 liralık bilet 280 lira oldu
28 Mart 2020 15:07