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Karantina süresi dolan vatandaşlar yurtlardan ayrılıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: KYK öğrenci yurtlarımızda 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir ettiğimiz ve son yapılan kontrollerde de sempton gözlenmeyen vatandaşlarımız, yurtlarımızdan ayrılıyor; evlerine gidiyorlar. Yolları açık olsun
 31 Mart 2020 16:25
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Karantina süresi dolan vatandaşlar yurtlardan ayrılıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KYK öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantina/gözetim altında tutulan ve son kontrollerde de semptom gözlenmeyen vatandaşların yurtlardan ayrıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"KYK Öğrenci yurtlarımızda 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir ettiğimiz ve son yapılan kontrollerde de sempton gözlenmeyen vatandaşlarımız, yurtlarımızdan ayrılıyor; evlerine gidiyorlar. Yolları açık olsun."

- "Evlerinize ulaştıktan sonra da 14 gün boyunca kişisel karantinanızı uygulamayı ihmal etmeyin"

Öte yandan Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada da görüşlerine yer verilen Yerlikaya, koronavirüs ile mücadelede önemli ve sevindirici bir durumu paylaşmak istediğini belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, ilgili bakanlıkların talimatları ve Valiliğin koordinasyonu ile Avrupa'nın 9 ülkesinde (Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda) geçici olarak bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşların 14 gün önce İstanbul'a getirildiğini hatırlattı.

Vali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle misafir edilen vatandaşların karantina/gözetim süresinin bugün dolduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Son yapılan kontrollerde de sempton gözlenmeyen vatandaşlarımız, artık memleketlerine, evlerine gidiyorlar. Avrupa'dan gelirken olduğu gibi yine evlerine kadar ulaşımları için gereken tedbirleri aldık, 'Seyahat İzin Belgelerini' hazırladık. Birazdan uğurlayacağız. Sevgili misafirlerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, ülkenize gelir gelmez kimseyle görüşmeden 14 gün gözlem altında bulunmanın zorluğunu yaşadınız. Daha önce hiçbirimizin tecrübe etmediğiniz bir süreci, hep birlikte sabır, anlayış, dayanışma içerisinde tamamladık. Sizlerden gelen yüzlerce mesaj, elektronik posta ve mektuplar hizmet heyecanımızı daha da artırdı. Asıl biz sizlere teşekkür ediyoruz. Öncelikle kendi sağlığınızı, daha sonra da sevdiklerinizi ve ülkenizi korumak için 14 gün süreyle gözetim altında bulunmak suretiyle gösterdiğiniz sabır ve anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen evlerinize ulaştıktan sonra da 14 gün boyunca kişisel karantinanızı uygulamayı ihmal etmeyin. Bu hepimiz için çok önemli.Sağlık ve afiyetler dileğiyle, güle güle gidin, yolunuz açık olsun. 9 Avrupa ülkesinden vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi ve 14 gün boyunca ilimizde karantina/gözlem altında misafir edilmesinde bizlere verdikleri güç ve destekleri için bakanlıklarımızın, yurt içinde ve yurt dışındaki bütün kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."

Vatandaşların güvenli, sağlık, huzur ve sükunetle misafir edilmesinde emeği geçen, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, İstanbul Kızılay, KYK yurt müdürlüleri, hizmet veren bütün kurum ve kuruluşların mensuplarına teşekkür eden Yerlikaya, "Devletimiz milletinin, milletimiz devletinin yanında. Biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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