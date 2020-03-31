Abdurrahim Albayrak hastaneden taburcu edildi
|31 Mart 2020 16:28
|Yazdır
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından bugün taburcu olduğunu açıkladı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından Abdurrahim Albayrak'tan da iyi haber geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada, "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.
14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) March 31, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FIBA Şampiyonlar Ligi, 8'li finalle tamamlanacak
31 Mart 2020 14:33
|Fenerbahçe'de 65 kişinin testi negatif çıktı
31 Mart 2020 13:49
|Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den ilk açıklama
30 Mart 2020 18:49
|Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih netleşti
30 Mart 2020 15:16
|Bakan Kasapoğlu: 21 bin 700 kişi yurtlarda karantinada
30 Mart 2020 14:59
|Koronavirüsü yenen Galatasaray yöneticisi de taburcu edildi
30 Mart 2020 14:30
|Galatasaray'dan Terim ve Albayrak'ın son durumuyla ilgili açıklama
30 Mart 2020 10:39
|Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi
30 Mart 2020 08:11
|Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
29 Mart 2020 14:57
|Fenerbahçe Medya Sorumlusu Üçer'in koronavirüs testi pozitif çıktı
27 Mart 2020 17:43