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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atanan Adil Karaismailoğlu, Mecliste yemin etti
 31 Mart 2020 16:35
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atanan Adil Karaismailoğlu, Mecliste yemin etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilen Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
İhlas Haber Ajansı
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