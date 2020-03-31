Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atanan Adil Karaismailoğlu, Mecliste yemin etti
|31 Mart 2020 16:35
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