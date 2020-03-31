Bakan Gül'den, cezaevi personeline teşekkür
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda evlerine gönderilmeyecek olan ceza ve tevkifevleri personeline teşekkür etti
|31 Mart 2020 16:40
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Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda cezaevinden karantinaya, karantinadan cezaevine gidecek ceza tevkifevleri personelimiz, bu zorlu sürecin adsız kahramanlarıdır. Dünyada eşine ender rastlanacak bu fedakarlıklarından dolayı her bir kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Gül, cezaevi personeli ile çekildiği fotoğrafı da paylaştı.
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