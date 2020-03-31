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PlayStation 5'in fiyatı ve satışa çıkacağı tarih sızdı

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatı ve piyasaya çıkacağı tarih sızdırıldı.
 31 Mart 2020 16:51
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PlayStation 5'in fiyatı ve satışa çıkacağı tarih sızdı

Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5'in (PS5) 2020'nin sonunda satışa çıkacağını açıklayan Sony'nin yeni modelinin fiyatının ne kadar olacağı bir süredir merakla bekleniyor.

Sony, yaptığı açıklama ile ürünün fiyatı hakkında net ifadeler kullanmasa da PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

BGR'de yer alan habere göre, PS 5'in satış fiyatı Danimarka'da faaliyet gösteren alışveriş sitesi fotex'de yanlışlıkla yayınlandı. Aynı ilanda ürünün satışa çıkacağı tarihe de yer verildi.

Söz konusu sitede PS5 fiyatı 6.989 Danimarka kronu (yaklaşık 1000 dolar) olarak açıklandı. Ayrıca sitede PS5 çıkış tarihi 1 Aralık 2020 olarak açıklandı.

Peki PS5 kullanıcılarına hangi özellikleri sunacak? İşte PS5 ile ilgili iddialar...

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri.

PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS'tan daha yüksek bir değere sahip olacak. Xbox Scorpio'nun 6 TFLOPS, PS4 Pro'nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.
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