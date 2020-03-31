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Enerji sektöründen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon TL destek

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ,Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 30 Mart'ta başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduklarını duyurdu
 31 Mart 2020 16:59
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Enerji sektöründen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon TL destek

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ,Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 30 Mart'ta başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduklarını duyurdu.

Konuya ilişkin ELDER'den yapılan açıklamada, kampanyaya 3 milyon lira bağış yapıldığı bildirildi.

GAZBİR de kampanya kapsamında 1 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan'ın, "Türkiye olağanüstü şartlarda kendi imkanlarıyla çözüm üretecek kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına sahip büyük bir ülkedir. GAZBİR olarak bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu düşüncelerle doğal gaz dağıtım şirketlerimizin desteğiyle kampanyaya 1 milyon TL bağış yapıyoruz. Ülkemizin en kısa sürede bu süreci en az zararla atlatmasını ve vatandaşlarımızın tekrar sağlıklı günlere kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

TÜREB ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya 50 bin liralık destek vereceğini açıkladı. TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, sektörün kendi içinde en az 1 milyon lira destekle milli dayanışma kampanyasına katılımı için çalışmalara başladıklarını aktardı.

PÜİS Başkanı İmran Okumuş da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını PÜİS olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bu amaçla üyelerimize 2020 üyelik aidatlarını ve bu yılki zekatlarını başlatılan kampanyaya bağışlamaları çağrısında bulunduk. Sendikamızın üye tabanını oluşturan akaryakıt ve otogaz istasyonu sahipleri, her zaman devletimizin yanında yer almış, özellikle zor zamanlarda elini her zaman taşın altına koymuştur. Üyelerimizin, bugün de aynı bilinçle hareket edeceklerine ve kampanyaya büyük destek vereceklerine inanıyorum."
Anadolu Ajansı
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