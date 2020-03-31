Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|31 Mart 2020 17:09
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,5780
|6,5790
|6,5700
|6,5710
|Avro
|7,2640
|7,2650
|7,1920
|7,1930
|Sterlin
|8,1330
|8,1740
|8,1270
|8,1680
|İsviçre Frangı
|6,8620
|6,8950
|6,7900
|6,8240
|ANKARA
|ABD Doları
|6,5000
|6,6000
|6,5100
|6,5900
|Avro
|7,1750
|7,2850
|7,1400
|7,2300
|Sterlin
|8,0400
|8,2000
|8,0200
|8,2000
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