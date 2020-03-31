MEB, eşi işsiz kalan aylıksız izinli öğretmeni döndürecek
|31 Mart 2020 17:17
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Ücretsiz doğum iznindeki öğretmenler ve devlet memurları, "Zaten evdeyiz. Bebeğe bakar, maaşı da alırız" mantığıyla izinlerini yarıda kesip göreve geri dönmek için 81 ilde valiliklere başvurmuştu.
Sözcü'ye konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri şu açıklamayı yaptı:
* Korona virüsünün ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, eğitim-öğretime zorunlu olarak ara verilip, uzaktan eğitime geçildi.
* Doğum izni gibi ücretsiz izinde bulunan bazı öğretmenlerimiz, izin süresini yarıda kesip göreve başlama talebiyle illerde valiliklere başvurdu.
* Bakanlığımız ve valiliklerimiz bu talepleri işbirliği içinde çok titiz bir çalışmayla gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek için tek tek incelemeye aldı.
* Korona virüsü nedeniyle özellikle eşi özel sektörde olup işsiz kalan, ailece ekonomik mağduriyet yaşayan ücretsiz doğum iznindeki öğretmenimiz kesinlikle mağdur edilmeden hemen talepleri kabul edilecek.
* Bunun dışında olup, 'Zaten okullar kapalı. Ücretsiz izinde olacağımıza maaş alırım"gibi kötü niyetli yaklaşımlara ise asla izin verilmeyecek. Bu kişiler, ücretsiz izin süreleri dolmadan görevlerine iade edilmeyecek
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