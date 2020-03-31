Virüs salgını nedeniyle kullanımı artan Zoom'a güvenlik incelemesi
|31 Mart 2020 17:26
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New York Times'ta yer alan habere göre, New York Başsavcılığından Zoom'a gönderilen yazıda, veri gizliliği ve bilgi güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgi talep edildi.
Mektupta, uygulamadaki güvenlik açıkları konusunda yavaş davranıldığı ve bunun da endişeye yol açtığı belirtildi. Uygulamanın güvenlik duvarının son zamanlarda artan kullanım trafiğine uygun olmadığının düşünüldüğü ve Zoom'un bu hususu dikkate alıp almadığının merak edildiği kaydedildi.
Öte yandan, Boston Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden yapılan konferans ve online eğitim uygulamalarının "hacklendiği" yönünde şikayetler aldıkları uyarısında bulundu.
Geçen günlerde internet korsanlarının, Zoom aracılığıyla yapılan toplantıları hackleyerek cinsel içerikli, ırkçı ve nefret mesajı yaydıkları haberlere yansımıştı.
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