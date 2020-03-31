Ziraat Finans Grubu'ndan, Kampanya'ya 62,3 milyon liralık katkı
|31 Mart 2020 17:29
|Yazdır
Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulundu.
Ziraat Finans Grubu'ndan yapılan açıklamada küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kısa sürede sona ermesi temenni edildi.
Salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dilenen açıklamada, "Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Ziraat Finans Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türk Telekom'dan, Kampanya'ya 40 milyon TL'yi aşkın katkı
31 Mart 2020 18:04
|Trendyol, Milli Kampanya'ya 1 milyon TL'lik bağış
31 Mart 2020 15:47
|Kiğılı, market ürünleri satmaya başladı
31 Mart 2020 15:30
|Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında 'tek-çift' şanssızlığı
31 Mart 2020 13:29
|Uğur Eğitim Kurumları 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açacak
31 Mart 2020 12:53
|'Mevsimlik tarım işçisi göçü' koronavirüs endişesiyle başladı
31 Mart 2020 11:09
|Sabancı, 150 bin tanı kiti ve Virüs aşısı için 1,7 milyon lira bağışladı
31 Mart 2020 11:07
|Mersin'de 120 yataklı otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi
31 Mart 2020 11:06
|Evde kalanlar 'kolay' çağrı merkezi istiyor
31 Mart 2020 08:21
|Dizi çekimlerine koronavirüs ayarı
31 Mart 2020 07:39