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Doğalgaza Nisan ayında zam yok

1 Nisan'dan itibaren geçerli doğalgaz tarifesine göre, zam yapılmayacak
 31 Mart 2020 17:40
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Doğalgaza Nisan ayında zam yok

BOTAŞ, milyonlarca abonenin merakla beklediği 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak yeni doğalgaz fiyatlarını belirledi.

Elektrikte olduğu gibi doğalgaza da nisan ayında zam yapılmadı.

FİYATLAR SABİT TUTULDU

Gaz fiyatları her bin metreküp için, vergi hariç konutta bin 251 TL, sanayide bin 550 TL, elektrik üretimi amaçlı tüketim de bin 600 TL olarak sabit tutuldu.

Ticarethanede düşük tüketimleri olanların satış fiyatı bin 251 TL, yüksek tüketimi olanların ise bin 555 TL olarak belirlendi.
Memurlar.Net
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