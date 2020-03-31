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TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek

TFF, Cumhuriyetin ve federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon 923 bin lira destek verecek
 31 Mart 2020 17:42
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TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı aldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, federasyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücüyle desteklediği belirtildi.

Cumhuriyetin ve TFF'nin kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destek olunacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulumuz bugün telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya Cumhuriyetimiz ve federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı almıştır. 'Biz bize yeteriz' diyor, koronavirüs tehdidine karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, büyük fedakarlıklarla ülkemize hizmet eden başta sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz."
Anadolu Ajansı
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