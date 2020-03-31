Nikah masasına maske ve eldivenle oturdular

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlenecek çiftler, nikah masasına maske ve eldivenle oturuyor.

İlkadım Belediyesi, koronavirüs salgınından evlenecek çiftlerin etkilenmemesi için nikahları dezenfekte edilen salonlarda kıyıyor. Nikah masasına gelin, damat, iki şahit ve nikah memuru maske ve eldivenle otururken çiftlerin yakınları ise nikah salonuna alınmıyor.

İlkadım Belediyesi Nikah Memuru Ahmet Salih Atar, yaptığı açıklamada, nikah öncesinde hijyen ve temizlik konusunda bilgi vererek "Koronavirüs salgını nedeniyle nikah tarihlerini en erken 6 ay önce almış çiftlerin nikahını kıyıyoruz. Dünya ve ülkemiz çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Özellikle hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Bu anlamda belediyemizin almış olduğu tedbirler var. Sadece salona çiftleri ve şahitleri alıyoruz. Eldiven ve maske kullandırıyoruz." diye konuştu.

Nikah masasına oturan Hüseyin Hüsnü Konak ve Melike Batur, unutamayacakları bir nikah yaşadıklarını belirterek "Aylar öncesinden nikah kıyılacağı günü belirlemiştik ama koronavirüsün bu derece büyüyeceğine ve bu seviyelere geleceğini bilmiyorduk. İlk defa böyle bir durum bizim başımıza geliyor. Mutluyuz. Böyle günlerde herkes kendine dikkat etsin. Allah evlenen çiftlere mutluluk versin." ifadelerini kullandı.

Kaan ve Sıla Akkaya çifti ise 4 yıldır bekledikleri nikahlarının maske ve eldivenle kıyıldığını, unutulmayacak bir nikah yaşadıklarını dile getirdi.