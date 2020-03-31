1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas Valisi Ayhan'dan 'koronavirüsten ilk ölüm' iddialarına açıklama

Sivas Valisi Salih Ayhan: Kelkit Vadisi'nden 80 yaşında, kalp yetmezliği, KOAH, astım ve zatürre gibi kronik rahatsızlıkları olan vatandaşımız Kovid-19 şüphesiyle geliyor ama kalp yetmezliğinden vefat ediyor
 31 Mart 2020 18:07
Yazdır
Sivas Valisi Ayhan'dan 'koronavirüsten ilk ölüm' iddialarına açıklama

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği yönündeki paylaşımlara tepki göstererek 80 yaşındaki kronik rahatsızlıkları olan hastanın, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayhan, İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekte bulunulması çağrısı yaptı.

Kampanya öncesinde Sivas'ta hayırseverlerin desteğiyle 20 bin koli gıda malzemesi yardımı topladıklarını aktaran Ayhan, imkanı olan vatandaşlardan kampanyaya destek olmalarını istedi.

Vefa İletişim Hattı'na Sivas'ta 12 bin çağrı geldiğini ve 4 bin vatandaşın gıda ihtiyacının karşılandığını dile getiren Ayhan, evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşların her türlü talebinin de giderildiğini ifade etti.

- "Çifte telli oynayacak insanlar var"

Sivas'ta koronavirüsle ilgili kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bazı söylentilerin yer aldığını belirten Ayhan, "Bu konuda kamuoyunu yanıltan, tedirgin eden, sosyal infiale sebebiyet veren vatandaş olduğu zaman gerekli idari ve adli yaptırımları da başlattığımızın altını özellikle çizmek istiyorum." dedi.

Kamuoyunda "Sivas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti" şeklinde paylaşımların yer aldığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Emin olun bunlara cevap vermekten, bunları takip etmekten yorulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunlara itibar edilmemesini istiyorum. Adeta 'Sivas'ta ve ülkemizde Kovid-19'dan ölüm olsa da paylaşsak' diye düşüncede olan insanlar var. Kelkit Vadisi'nden 80 yaşında, kalp yetmezliği, KOAH, astım ve zatürre gibi kronik rahatsızlıkları olan vatandaşımız Kovid-19 şüphesiyle geliyor ama kalp yetmezliğinden vefat ediyor. Bu şüpheyle gelindiği için onu getirenler ve onu yolculayanlar böyle bir vaka olduğuna dair algı oluşturmaktadırlar. O da olabilir yani ama inşallah olmaz. Kovid-19'dan ölüm olsun diye dua eden, beklentisi olan, çıktığı zaman da mutlu olacak, çifte telli oynayacak insanlar var. Lütfen ama lütfen bu zaman beraberlik, dayanışma, kardeşlik zamanı. Kimseden bir şey saklamak gibi derdimiz yok. Saklayınca paye de verilmiyor bize."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kurumlarla iş birliği içerisinde önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirterek, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek istedi.

Toplantıya katılanlar cep telefonlarından SMS göndererek kampanyaya destek oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü
31 Mart 2020 18:39		 Valinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
31 Mart 2020 18:32
Nikah masasına maske ve eldivenle oturdular
31 Mart 2020 17:49		 Ankara BB'nin yardım kampanyasına 96 bine yakın başvuru geldi
31 Mart 2020 16:31
Karantina süresi dolan vatandaşlar yurtlardan ayrılıyor
31 Mart 2020 16:25		 Antalya'da da çocukların pazar ve marketlere girişi yasaklandı
31 Mart 2020 15:59
Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti
31 Mart 2020 15:37		 35 yaşındaki kadın koronavirüsünden hayatını kaybetti
31 Mart 2020 15:17
Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
31 Mart 2020 15:08		 Ordu'da vatandaşlara 'Orduca' uyarı: Evde durun daa
31 Mart 2020 14:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - Bakanlık verileri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı19:45 - 112'yi arayıp yardım istedi, 112 ekibine dehşeti yaşattı19:40 - DEİK Başkanı 10 milyon TL destek veriyoruz19:33 - Bu yalana inandı, evdeki altınlarını elleriyle teslim etti19:28 - Yurt dışından gelen 332 kişi Bursa'da karantinaya alındı19:25 - Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı19:23 - Vakıf Katılım, 5 milyon TL bağışta bulundu19:22 - ABD'de bir Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti19:14 - İtalya'da son 24 saatte 837 kişi hayatını kaybetti19:12 - Bakan Albayrak: Mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk
19:10 - 65 yaş üstü ve kronik hastalar hekimlerle eşleştirilecek19:04 - 6 bilim insanı covid19 için 45 gün süre ile karantinaya girdi18:57 - MEB, cerrahi maske makinesi üretti18:55 - Hazine üç ayda toplam 82 milyar lira borçlanacak18:50 - Kan bağışı düştü... Sıkıntı olabilir!18:48 - Veliler için 11 altın öneri, yetişkinler ne yapmalı?18:47 - Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi18:39 - 83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
1000 TL'lik yardımın kimlere ve ne zaman ödeneceği netleşti
Ak Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak
Valinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
TV'lerde virüsten korunma yollarını anlatan isim, virüse yakalandı
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten atıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2
pazartesi günü toplu taşıma kullanımının 3 katına çıkması 1
fatih terim'in 5 günde iyileşmesi 3
Bilgilendirme 1
belediyelerin yardım toplamasının valilik iznine bağlanması 4
sözlüğün iceman'in omuzlarında yükselmesi 3
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
puan sıkıntısı olmadan kasmadan sözlüğe yazmak 2
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 1
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam