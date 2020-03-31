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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 değer kazancıyla 89.643,71 puandan tamamladı.
 31 Mart 2020 18:29
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 değer kazancıyla 89.643,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.584,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 3,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,37 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,39 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

Yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 puanın destek konumunda olduğunu, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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