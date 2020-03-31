6 bilim insanı covid19 için 45 gün süre ile karantinaya girdi

Korona virüse karşı ekibi ile verdiği mücadele takdir toplayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Profesör Ovalı, aşı çalışmaları uzun süreceği için, koronayı yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılabileceğini iddia ediyor.

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Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü atlatmış kişilerden elde edilecek olan immün plazmayı 12 hasta üzerinde denemek için klinik çalışmalara başlayacaklarını duyurmuştu. Ovalı, "Aşı, klinik test aşamasında aksilik olmazsa mayıs sonunda gelmiş olacak" demişti.

"OVALI'NIN DAHA ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE"

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) destek amacıyla başvurduklarını söylemişti. Ovalı, hazırladıkları projenin ayrıntılarını da şöyle anlattı: "Salgınla yüz yüze geldiğimizden beri grup olarak yetiştirmek için çok yoğun çalışıyoruz. Bir yere de geldik. Bakanlık aşı çalışmalarına başladı. Biz ikinci bir çağrı için öneri verdik. Bize çok hızlı dönecekler. Aşı koruyucu bir çalışma ancak başarısız olma ihtimali var. Hazırlamak kolay ama işe yaramayabilir, tekrar tekrar üzerine çalışmak gerekir ve bu zaman alır. Biz bakanlığa hiperimmün globalizm hazırlanması önerisini verdik. Yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması esasına dayanıyor. Hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorlarını kullanacağız."