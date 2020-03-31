1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

65 yaş üstü ve kronik hastalar hekimlerle eşleştirilecek

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ilde görev yapan hekimlerle eşleştirileceğini, hekimlerin bu kişileri haftada 3 defa arayıp sağlık durumlarını takip edeceğini bildirdi.
 31 Mart 2020 19:10
Yazdır
65 yaş üstü ve kronik hastalar hekimlerle eşleştirilecek

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ilde görev yapan hekimlerle eşleştirileceğini, hekimlerin bu kişileri haftada 3 defa arayıp sağlık durumlarını takip edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün kent genelinde yayılmasının önlenmesi amacıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik bazı kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın listeleri oluşturularak, durumlarının takibi ve sağlık ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanması adına bağlı olduğu aile hekimi ile sağlık hizmetlerinin durumuna göre, İlçe Sağlık Müdürlüğündeki ve hastanelerdeki hekimlerle eşleştirilecektir. İlgili hekim ya da aile hekimi tarafından haftada 3 defa aranacak ve durumları takip edilecektir.

Oluşturulan Vefa Destek Gruplarınca bu kapsamdaki vatandaşlarımızdan başvuran hastaların ilaçlarının reçete işlemleri, bağlı bulundukları aile hekimliği birimleri tarafından gerçekleştirilecektir. Düzenlenen reçeteler vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Vefa Destek Grubuna bildirilecektir. Evde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın telefon ve elektronik ortamda yardım için yaptıkları başvuruları önceliklendirilecektir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yurt dışından gelen 332 kişi Bursa'da karantinaya alındı
31 Mart 2020 19:28		 Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
31 Mart 2020 18:09
Avrupa'dan gelen ilk kafile karantina süresini doldurdu
31 Mart 2020 15:45		 YÖK Dersleri Platformu'nu 400 bin öğrenci kullandı
31 Mart 2020 15:33
Tapu'da, sadece aile birliği mazeretine bağlı tayinler yapılacak
31 Mart 2020 14:55		 Diyanetten salgın hastalıklarda cenaze namazına ilişkin açıklama
31 Mart 2020 14:40
Dini Yüksek İhtisas Merkezleri kurslarında uzaktan eğitim dönemi
31 Mart 2020 14:16		 1000 TL'lik yardımın kimlere ve ne zaman ödeneceği netleşti
31 Mart 2020 13:55
Antalya'da Nisanda su sayaçları okunmayacak
31 Mart 2020 13:21		 TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından 'el yıkama' şakıları
31 Mart 2020 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - Bakanlık verileri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı19:45 - 112'yi arayıp yardım istedi, 112 ekibine dehşeti yaşattı19:40 - DEİK Başkanı 10 milyon TL destek veriyoruz19:33 - Bu yalana inandı, evdeki altınlarını elleriyle teslim etti19:28 - Yurt dışından gelen 332 kişi Bursa'da karantinaya alındı19:25 - Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı19:23 - Vakıf Katılım, 5 milyon TL bağışta bulundu19:22 - ABD'de bir Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti19:14 - İtalya'da son 24 saatte 837 kişi hayatını kaybetti19:12 - Bakan Albayrak: Mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk
19:10 - 65 yaş üstü ve kronik hastalar hekimlerle eşleştirilecek19:04 - 6 bilim insanı covid19 için 45 gün süre ile karantinaya girdi18:57 - MEB, cerrahi maske makinesi üretti18:55 - Hazine üç ayda toplam 82 milyar lira borçlanacak18:50 - Kan bağışı düştü... Sıkıntı olabilir!18:48 - Veliler için 11 altın öneri, yetişkinler ne yapmalı?18:47 - Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi18:39 - 83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
1000 TL'lik yardımın kimlere ve ne zaman ödeneceği netleşti
Ak Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak
Valinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
TV'lerde virüsten korunma yollarını anlatan isim, virüse yakalandı
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten atıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kumkuat 3
ücretsiz izindeki öğretmenlerin göreve dönme istekleri 5
fatih terim'in 5 günde iyileşmesi 3
pazartesi günü toplu taşıma kullanımının 3 katına çıkması 1
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
intihar süsü verilmiş cinayetler 2
corona virüs vaka sayısı 3
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2
puan sıkıntısı olmadan kasmadan sözlüğe yazmak 2
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam