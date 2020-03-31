65 yaş üstü ve kronik hastalar hekimlerle eşleştirilecek
|31 Mart 2020 19:10
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İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ilde görev yapan hekimlerle eşleştirileceğini, hekimlerin bu kişileri haftada 3 defa arayıp sağlık durumlarını takip edeceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün kent genelinde yayılmasının önlenmesi amacıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik bazı kararlar alındığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın listeleri oluşturularak, durumlarının takibi ve sağlık ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanması adına bağlı olduğu aile hekimi ile sağlık hizmetlerinin durumuna göre, İlçe Sağlık Müdürlüğündeki ve hastanelerdeki hekimlerle eşleştirilecektir. İlgili hekim ya da aile hekimi tarafından haftada 3 defa aranacak ve durumları takip edilecektir.
Oluşturulan Vefa Destek Gruplarınca bu kapsamdaki vatandaşlarımızdan başvuran hastaların ilaçlarının reçete işlemleri, bağlı bulundukları aile hekimliği birimleri tarafından gerçekleştirilecektir. Düzenlenen reçeteler vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Vefa Destek Grubuna bildirilecektir. Evde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın telefon ve elektronik ortamda yardım için yaptıkları başvuruları önceliklendirilecektir."
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