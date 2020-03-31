İtalya'da son 24 saatte 837 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi
|31 Mart 2020 19:14
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