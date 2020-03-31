ABD'de bir Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
|31 Mart 2020 19:22
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ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinde bir Türk vatandaşı daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
New Jersey'in Paterson şehrinde ikamet eden 69 yaşındaki N.K'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
1970'lerden beri ABD'de yaşayan ve tır şoförlüğü yapan N.K'nin cenazesinin New Jersey'de toprağa verileceği kaydedildi.
N.K'nin hayatını kaybetmesiyle ABD'de Kovid-19 salgınından ölen Türklerin sayısı 5'e yükseldi.
Geçen hafta Pennsylvania eyaletinde 1, New Jersey'de de 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Öte yandan N.K. ile New Jersey'de hayatını kaybeden diğer iki kişinin, 12 Mart'ta Diyanet'e bağlı Paterson Ulu Cami'de bir cenaze namazına katıldığı öğrenilmişti.
Namaza katılanlardan birinde daha sonra Kovid-19 tespit edilmesi üzerine Paterson Belediyesi Sağlık Hizmetleri bölümünden "acil" koduyla Türk toplumuna uyarı yapılmış, törene katılanların acilen yerel sağlık departmanıyla temas kurmaları istenmişti.
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