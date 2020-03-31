Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı
|31 Mart 2020 19:25
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 40 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 639'a, vaka sayısı ise 823 bin 284'e ulaştı.
Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. Onu 8 bin 269 can kaybıyla İspanya ve 3 bin 402 can kaybıyla ABD takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 305 can kaybıyla dördüncü sırada yer aldı.
Yeni tip koronavirüs kaynaklı 3 bin 24 ölümün görüldüğü Fransa, 2 bin 898 ölümün görüldüğü İran, 1789 ölümün görüldüğü İngiltere ve 1039 ölümün görüldüğü Hollanda binden fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler oldu.
Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.
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