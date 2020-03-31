Yurt dışından gelen 332 kişi Bursa'da karantinaya alındı
|31 Mart 2020 19:28
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Sırbistan, Belarus ve Katar'dan Türkiye'ye gelen 206 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'daki 2 öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.
Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye dönüşü devam ediyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında karantina altına alınıyor.
Önlemler kapsamında bu sabah Sırbistan'dan 109, Belarus'dan 47 ve Katar'dan 50 olmak üzere toplam 206 Türk vatandaşı Bursa'ya getirilerek, 15 gün önce boşaltılıp, karantina yurdu yapılan Mehmed Zahid Kotku ile Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
7 otobüsle Bursa'ya getirilen vatandaşlar, ellerinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yurtlara yerleştirilen 206 Türk vatandaşı, burada 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Karantina yurtlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.
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