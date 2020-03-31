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DEİK Başkanı 10 milyon TL destek veriyoruz

DEİK Başkanı Nail Olpak: "Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz."
 31 Mart 2020 19:40
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DEİK Başkanı 10 milyon TL destek veriyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.

Olpak, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyasına, 10 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.

Olpak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, Yönetim Kurulu kararımızla DEİK Ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz. Bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz ulusal mücadelemizi dayanışmayla kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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