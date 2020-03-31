1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

112'yi arayıp yardım istedi, 112 ekibine dehşeti yaşattı

Afyonkarahisar'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti olduğunu söyleyerek yardım isteyen bir kişi, 2 dakika sonra gelen ve kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekibine saldırdı. Doktor ile sağlık görevlisini darp eden saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Doktor Gülsün Ateş Doğan, olayla ilgili hukuksal sürecin başlatıldığını belirterek, "Koronavirüsle birlikte savaşalım ama bizi darp etmeyin" dedi.
 31 Mart 2020 19:45
Yazdır
112'yi arayıp yardım istedi, 112 ekibine dehşeti yaşattı

Adı açıklanmayan bir kişi, 29 Mart gecesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti olduğunu söyleyip, yardım istedi. Gazlıgöl Caddesi üzerinde olduğunu söyledi. Ambulansla yola çıkan sağlık ekibi, 2 dakika sonra belirtilen yere ulaştı.

Ancak hasta olduğunu söyleyerek yardım isteyen kişi, hastaneye götürülmek istenince doktor ve acil tıp teknisyenine saldırdı. Sağlık personelinin beyaz kod vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Saldırgan, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORDAN TEPKİ

Saldırıya uğrayan ekipte yer alan Doktor Mustafa Ali Kurt, kişisel sosyal medya hesabından "Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetiyle 112 çağrı merkezini arayan hastamızın şikayetini dinledik ve Kovid-19 şüphesiyle kendisini hastaneye nakletmemiz gerektiğini söyledik. Hasta, 'ben hasta değilim' diyerek, hastaneye gitmek istemediğini söyleyerek, küfürler etmeye başladı. Akabinde ise üzerime saldırdı ve yumruk darbelerine maruz kaldım. Vatandaşlar araya girerek şahsı bizden uzaklaştırdı ancak bu kez de ambulansa saldırdı ve hasarlar oluştu. Bir hekim olarak artık nöbetlerimden 'bugün de ölmedik' diyerek, sevinerek çıkma noktasına getirildik. Sahada, acillerde, polikliniklerde meslektaşlarımın rutini haline gelen bu canilerin elini kolunu sallayarak çıkıp gidememesi lazım" mesajını paylaştı.

Darp raporu alan doktor Kurt ve sağlık personeli adına kurum avukatı tarafından hukuki süreç başlatıldı.

'İYİ NİYETLİ OLMADIĞININ İŞARETİDİR'

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Dr. Gülsün Ateş Doğan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, olayın üzüntü verici olduğunu söyledi. Doğan, "29 Mart gecesi ekibimize saldırı olduğu ve beyaz kod alarmı verildiği bilgisi verildi. Bunun üzerine emniyet ekipleriyle görüştük, olay yerine hızlı şekilde intikal ettiler. Çevredeki vatandaşlar da olaya hemen müdahalede bulunmuşlar ve şahsı ekibimizden uzaklaştırarak, etkisiz hale getirmişler. Olay esnasında ekibimizde yer alan doktorumuz da darbe almış. Ekibimizin tamamına da ağır küfürler edilerek hoş olmayan bir ortam oluşmasına neden olunmuş. Ekibim olay yerine de şahsın beyanları doğrultusunda koronavirüs şüphesiyle adrese intikal etmişti. Sağlık ekibimiz hastaya iyi niyetle yaklaşırken, adrese 2 dakika gibi kısa sürede gitmiş olmalarına rağmen direkt bir saldırıya uğramaları şahsın iyi niyetli olmadığının işaretidir" dedi.

Olayın ardından sağlık olarak üzerlerine düşen konularda gereğini yaptıklarını aktaran Doğan, kurum avukatının da bu olayla ilgili dava sürecini yakından takip edeceğini anlattı.

'KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE SAVAŞALIM AMA BİZİ DARP ETMEYİN'

Sağlık çalışanlarının tamamının son yıllarda görevi başındayken maruz kaldığı fiziksel ve sözlü saldırılar nedeniyle çok fazla kırıldığını, bu olayların yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"Darp olayı ve yaşanan saldırı sonrasında ekibimize izin verdik ve yeni bir ekibi göreve çağırdık. Psikolojik olarak bayağı etkilendiler. Bu nedenle evlerine göndererek istirahat etmelerini istedik. Böyle bir durumda insan kırılıyor. Koronavirüs gündemimizdeki bulaşıcı hastalıklardan bir tanesi. Siz bu hastalığı da kapma ihtimalini de göz önünde bulundurarak o hastayı kurtarmak ve yaşatmak için gidiyorsunuz ve o kişi tarafından darp ediliyorsunuz, bu insanı çok kırıyor. Dolayısıyla moralinizi de bozuyor ve demotive ediyor. Bu sadece 112 değil diğer sağlık personelleri için de geçerli bir durum. Olay çıkartanlar da genellikle durumu ağır olmayan hastalar ve yakınlarının gerçekleştirdiği olaylar. Biz alnımızın teriyle maaşımızı kazanan sağlık çalışanlarıyız ve biz darp edilmek, hakarete maruz kalmak istemiyoruz, saygınlık istiyoruz. Halkımızdan da bu dönemde lütfen daha duyarlı olmasını istiyoruz. Sağlık çalışanları şu an cephede savaşan askerler gibi koronavirüsle savaşıyoruz. İdari personelinden temizlik personeline kadar hepimiz bir risk altında çalışıyoruz, sizin için çalışıyoruz. Koronavirüsle birlikte savaşalım ama bizi darp etmeyin."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli Emine odasında ölü bulundu!
31 Mart 2020 21:16		 İzmir'de televizyon patladı! Ev kullanılmaz hale geldi
31 Mart 2020 20:47
Evi kahvehaneye çevirdiler!
31 Mart 2020 20:37		 Ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
31 Mart 2020 20:15
Bu yalana inandı, evdeki altınlarını elleriyle teslim etti
31 Mart 2020 19:33		 Bu hareketi başını yaktı... Hem para cezası aldı hem de gözaltına alındı
31 Mart 2020 18:16
Esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
31 Mart 2020 15:06		 Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı
31 Mart 2020 12:35
Polisi yaralayan şüpheli ruh sağlığı hastanesinde tedaviye alındı
31 Mart 2020 10:24		 İranlı ajanına Kaşıkçı benzeri suikast
31 Mart 2020 09:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - Bakan Soylu, koronavirüs bulaşan personel sayısını açıkladı22:01 - Dermatoloji uzmanı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı21:56 - İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması21:51 - O ülkede koronavirüs demek artık yasak!21:46 - ABD'deki koronavirüsten ölen kişi sayısı Çin'i geçti21:41 - İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı21:36 - Bakan Soylu, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı21:31 - Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı21:26 - 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi21:21 - Başsavcılıktan 'İsyan' haberlerine ilişkin açıklama
21:16 - Üniversiteli Emine odasında ölü bulundu!21:11 - KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira21:07 - Sivas'ta 4 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı21:02 - Ankara'da karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi20:59 - Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı20:55 - Bodrum'da müzik öğretmenleri 'evde kal' şarkısı besteledi20:51 - Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP'den destek20:47 - İzmir'de televizyon patladı! Ev kullanılmaz hale geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardımın kimlere ve ne zaman ödeneceği netleşti
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
Bakanlık verileri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Valinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
Ak Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak
TV'lerde virüsten korunma yollarını anlatan isim, virüse yakalandı
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kumkuat 2
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
karanlık 1
haluk levent 1
hernan crespo 3
sözlüğün iceman'in omuzlarında yükselmesi 3
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
bulaşık yıkayan erkek 5
kaza süsü verilmiş cinayetler 2
telefonu sonuna kadar çaldıran insan 4
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam