Bakan Koca: Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı
Bakan Koca: "Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız."
|31 Mart 2020 19:57
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız."dedi.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
'TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım' ifadelerini kullandı.
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