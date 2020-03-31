1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'deki Halk Bankası duruşması ertelendi

ABD'deki İran yaptırımları davasında bir sonraki duruşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak.
 31 Mart 2020 20:03
Yazdır
ABD'deki Halk Bankası duruşması ertelendi

ABD'deki İran yaptırımları davasında bir sonraki duruşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak.

Halk Bankası'nın duruşmalara katılmayı kabul etmesinin ardından bugün ilk duruşma telekonferans yöntemiyle yapıldı.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, duruşmanın koronavirüs salgını yüzünden telekonferans yoluyla yapıldığını belirterek, savunma avukatlarına iddianamenin okunmasına gerek olup olmadığını sordu.

- Halk Bankası, iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi

Halk Bankası'nı temsil eden Williams & Connolly hukuk firmasından avukat Robert Cary ise iddianameyi alıp incelediklerini, tekrar okunmasına gerek olmadığını ve iddianamedeki suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Cary, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemediklerini ve bu davada son derece önemli olan konuları, dil ve tercüme engeli nedeniyle video konferans üzerinden aktarmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Avukat Cary, mahkemeden Türk yetkililerle yüz yüze görüşebilmek için 90 gün süre talep etti.

Savcılıktan yetkililer ise birçok önemli toplantının ve işin hala devam ettiğini, duruşmanın video konferans ile yapılabildiğini anlatarak, Halk Bankası avukatının bu talebine karşı çıktı.

Yargıç Richard Berman, iki tarafı da dinledikten sonra Halk Bankası'na 90 gün yerine 70 gün süre vererek, bir sonraki duruşmanın 9 Haziran'da yapılmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
O ülkede koronavirüs demek artık yasak!
31 Mart 2020 21:51		 ABD'deki koronavirüsten ölen kişi sayısı Çin'i geçti
31 Mart 2020 21:46
Fransa'da son 24 saatte 499 kişi hayatını kaybetti
31 Mart 2020 20:39		 Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı
31 Mart 2020 19:25
ABD'de bir Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
31 Mart 2020 19:22		 İtalya'da son 24 saatte 837 kişi hayatını kaybetti
31 Mart 2020 19:14
Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi
31 Mart 2020 18:47		 İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
31 Mart 2020 17:37
Almanya'da bir günde 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
31 Mart 2020 17:32		 ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 170'e yükseldi
31 Mart 2020 17:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - Bakan Soylu, koronavirüs bulaşan personel sayısını açıkladı22:01 - Dermatoloji uzmanı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı21:56 - İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması21:51 - O ülkede koronavirüs demek artık yasak!21:46 - ABD'deki koronavirüsten ölen kişi sayısı Çin'i geçti21:41 - İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı21:36 - Bakan Soylu, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı21:31 - Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı21:26 - 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi21:21 - Başsavcılıktan 'İsyan' haberlerine ilişkin açıklama
21:16 - Üniversiteli Emine odasında ölü bulundu!21:11 - KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira21:07 - Sivas'ta 4 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı21:02 - Ankara'da karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi20:59 - Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı20:55 - Bodrum'da müzik öğretmenleri 'evde kal' şarkısı besteledi20:51 - Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP'den destek20:47 - İzmir'de televizyon patladı! Ev kullanılmaz hale geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardımın kimlere ve ne zaman ödeneceği netleşti
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
Bakanlık verileri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Valinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
Ak Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak
TV'lerde virüsten korunma yollarını anlatan isim, virüse yakalandı
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 2
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
hernan crespo 3
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 1
kenan sofuoğlu 2
yardım kampanyaları 5
haluk levent 1
corona virüs vaka sayısı 3
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam