14 gün karantina süresini dolduranlar tahliye ediliyor
|31 Mart 2020 20:05
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Avrupa'nın 9 ülkesinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'a gelerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 3 yurdunda 14 gün karantina süresini geçiren vatandaşlardan sağlıklı olanların tahliyesi devam ediyor.
Bu kapsamda Beşyol'daki KYK Yurdu'nda kalan 107 kişi de 14 günlük sürelerinin tamamlanmasının ardından yurttan ayrıldı.
Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yurtta, sağlık görevlilerince son kez kontrolden geçirilen vatandaşlardan sağlıklı olanlar evlerine döndü.
Yurttan ayrılanlardan bazıları kendilerini karşılamaya gelen yakınlarıyla giderken bazıları da kendileri için tahsis edilen araçlara bindi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşların durdurulması üzerine bu ülkelerde geçici şekilde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan 1.955 Türk vatandaşı, konulan özel seferlerle 17 Mart'ta İstanbul'a getirilmişti.
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