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Türk Telekom CEO'su: 40 milyon lira bağışlıyoruz

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal:-"Umuyorum ki devlet-toplum-kurum dayanışmasıyla bu badireden de güçlenerek çıkacağız"
 31 Mart 2020 20:07
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Türk Telekom CEO'su: 40 milyon lira bağışlıyoruz

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Milli Dayanışma Kampanyası'na, tüm çalışanları adına toplamda 40 milyon lirayı aşkın bağışla katıldıklarını belirterek, "Umuyorum ki devlet-toplum-kurum dayanışması ile bu badireden de güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom açıklamasında görüşlerine yer verilen Önal, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun tüm kesimlerinden gelen destek çığ gibi büyüdü. Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü ve samimi olduğunu ortaya koyan bir tablo ile karşılaştık. Böyle mukaddes bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Ben de bu ay ki maaşımla kampanyaya katıldım. Kurumumuzdan üst düzey yönetici arkadaşlarım da sağ olsunlar imkanları ölçüsünde bu desteği güçlü katkılarıyla devam ettirdiler. Bu zorlu dönemde kesintisiz iletişimin devam etmesi için var gücüyle çalışan tüm Türk Telekom ailemiz adına da 40 milyon TL'lik bir destekte bulunduk. Umuyorum ki devlet-toplum-kurum dayanışması ile bu badireden de güçlenerek çıkacağız. Salgınla ve salgının neden olduğu ekonomik sorunlarla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü, Biz Bize Yeteriz."
Anadolu Ajansı
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