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TOFAŞ, Bursa fabrikasında üretime ara verecek

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verilmesini kararlaştırdı.
 31 Mart 2020 20:09
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TOFAŞ, Bursa fabrikasında üretime ara verecek

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verilmesini kararlaştırdı.

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 3 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."
Anadolu Ajansı
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