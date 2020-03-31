TOFAŞ, Bursa fabrikasında üretime ara verecek
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verilmesini kararlaştırdı.
|31 Mart 2020 20:09
|Yazdır
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verilmesini kararlaştırdı.
TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 3 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira
31 Mart 2020 21:11
|Bakanlık, KİT'lerin istihdam verilerini açıkladı
31 Mart 2020 20:13
|Türk Telekom CEO'su: 40 milyon lira bağışlıyoruz
31 Mart 2020 20:07
|DEİK Başkanı 10 milyon TL destek veriyoruz
31 Mart 2020 19:40
|Vakıf Katılım, 5 milyon TL bağışta bulundu
31 Mart 2020 19:23
|ASELSAN sinyalizasyon sistemleriyle yolculuk başlıyor
31 Mart 2020 11:09
|Ünlü bir Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL bağış yaptı
31 Mart 2020 10:01
|'Güçlü olan, gelecekte başaktör olur'
31 Mart 2020 07:36
|TOBB'dan 10 milyon liralık destek
30 Mart 2020 22:38
|n11.com'dan Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon liralık bağış
30 Mart 2020 19:26