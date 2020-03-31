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Siirt Üniversitesi Rektörü'nün lüks yaşamı tepki topladı

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman'ın konutunda sürdürdüğü iddia edilen lüks yaşamı tepki topladı.
 31 Mart 2020 20:11
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Siirt Üniversitesi Rektörü'nün lüks yaşamı tepki topladı

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman'ın konutunda sürdürdüğü iddia edilen lüks yaşamı tepki topladı.

Rektör Erman'ın 17 adet klima, 6 adet buzdolabı, 4 adet çamaşır makinesi, 2 adet bulaşık makinesi ve 4 adet ekmek kızartma makinesinin bulunduğu iddia edilen konutun, 4 yıl önce yaklaşık 1 buçuk milyon liraya döşendiği öne sürüldü. İddialara göre, konutun kapıları yeniden değiştirilirken, yeni alınan jakuzinin de beğenilmemesi nedeniyle yerine yaklaşık 15 bin lira tutarında yeni bir jakuzi alındığı, her ay 3 ile 4 bin lira arasında elektrik faturası ödenen konutun 2 defa yıkandığı ve yıkama bedeli olarak temizlik firmasına 10 bin lira ödendiği iddia edildi.

Rektör iddiaları kabul etmedi

İddialarla ilgili konuşan Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, konutta 17 klima olmadığını ve merkezi sistemle çalıştığını söyledi. Konutta 2 buzdolabı, bir adet çamaşır, bir adet bulaşık, bir adet ekmek kızartma makinesi bulunduğunu savunan Erman, konutunun 1 buçuk milyona döşenmediğini ifade etti.

Rektör Erman, elektrik faturasının da aylık bin lira, konut temizleme bedelinin de 5-6 bin lira civarında olduğunu kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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