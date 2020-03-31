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Ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'de ihbar üzerine bir vakaya giden ambulansı kaçıran şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
 31 Mart 2020 20:15
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Ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'de ihbar üzerine bir vakaya giden ambulansı kaçıran şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığına bağlı 35 KK 995 plakalı ambulans, Karşıya ilçesi Bostanlı sahil mevkisindeki bir ihbara gitti.

Sağlık ekipleri, rahatsızlanan bir vatandaşa müdahale ettiği sırada Can K. (33), ambulansa binerek kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri kaçırılan ambulansı takibe başladı. Ambulansın gideceği güzergahlarda önlem alan ekipler, kısa sürede ambulansı Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı civarında durdurdu.

Ambulansı kaçıran Can K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı
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