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TBMM Başkanı: Dünya siyasetinde çok şey değişecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine vurgu yaparak, "Bunun çok büyük sonuçları olacak, her alanda. Genel olarak dünya siyasetinde çok şey değişecek. Ben özellikle, siyasetçilerin bu soruna odaklanmalarını ve olumlu katkılarda bulunmalarını arzu ederim. Virüs ile mücadelede sağlık tedbirlerinin yanında panik çıkmasını da engellemek çok önemli. Bu açıdan paniğe sebep verecek dedikodular, asılsız bilgeler dolaşıyor zaman zaman. Bunlara imkan vermemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
 31 Mart 2020 20:19
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TBMM Başkanı: Dünya siyasetinde çok şey değişecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te koronavirüse karşı alınan ve alınacak tedbirlere ilişkin DHA'ya özel açıklamada bulundu. Şentop, TBMM'ye Türkiye'nin her yerinden gelindiğini, günde yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Grup toplantılarının olduğu günlerde bu sayının 20 binlere ulaştığını kaydeden Şentop, "Biz ilk tedbir olarak Meclis'e ziyaretçi kabulünü engelledik. Onun dışında, sürekli olarak toplu mekanlar dezenfekte ediyorlar. Farklı yerlere milletvekillerimizin ve personelimizin yararlanacağı dezenfektan koyduk, termal kameralar koyduk. Özellikle genel kurulda milletvekillerinin sosyal mesafeyi koruyarak oturduklarını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Oradan ilave tedbirler konusunda açıklamalar olursa, bilgiler olursa onları da yerine getireceğiz" dedi.

Şentop, tedbirler kapsamında personel sayısını da azalttıklarını, mümkün olduğu kadar personelin uzaktan ve dönüşümlü çalışmasını sağlayacak tedbirler aldıklarını kaydetti.

'SAĞLIK DURUMU YERİNDE'

Meclis hastanesinin eski, yeni vekiller, personel ve yakınlarına hitap eden bir hastane olduğunu anımsatan Şentop, "Burada bir doktorumuzda korona belirtilerine benzeyen bazı semptomlar görüldü. Ankara'da hastaneye yattığına dair bir bilgi ulaşınca arkadaşlarımızla beraber takip ettik. Kendisiyle görüştüm. Sağlık durumu yerinde, şikayetleri büyük ölçüde ortadan kalkmış. Bütün herkesi uyardık, tedbir almalarını önerdik. Belki onlarla ilgili de bir test konusu olabilir. Biz sonuç olarak en düşük ihtimalleri de değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Şentop ayrıca, milletvekillerinin sağlık durumlarının yakın takip edildiğini, şu ana kadar kendisine gelen bir sorunun olmadığını ifade etti.

'DAYANIŞMAMIZI GÜÇLENDİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ'

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın çok önemli olduğunu, ancak bazı eleştirileri de duyduğunu söyledi. Şentop, şunları kaydetti:

"Şüphesiz devlet kendine düşeni yapacaktır. Bu dediğimiz ise, birlik ve beraberliği somutlaştıracak bir adım. Dolayısıyla birimizin sağlığı hepimizin sağlığı anlamına geliyor. Bu kampanya çok önemli, ben de açıkladım. Bütün milletvekili arkadaşlarımızın da imkanı derecesinde katkıda bulunacağını düşünüyorum. Yaşadığımız süreç belirsizlikler üzerinden gidiyor. Bu sürecin ne kadar devam edeceği, etkilerinin neler olacağı henüz çok belli değil. Dolayısıyla biz bu anlamda birlik ve dayanışmamızı güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Kampanyaya bütün vatandaşlarımızın katılmasını istiyorum."

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÖRÜNMÜYOR'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanması halinde Meclis'in alacağı pozisyona ilişkin ise Şentop, bunun Meclis'in gündemine bağlı olduğunu kaydetti. Şentop, "Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı görünmüyor. Belki buna gerek kalmadan bu tedbirlere uymayı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Şentop ayrıca, bu süreçte başka ülkelerdeki mevkidaşları ile de görüştüğünü hatırlatarak, "Ben parlamento başkanlarına dayanışmaya yönelik bir iyi niyet mesajı göndermeyi planlamıştım. Bugün onu yapmış olacağız. Mektuplar göndereceğiz. Sadece Türkiye olarak değil dünya olarak da birbirlerinin sağlığından sorumlu olduklarını anlamak mecburiyetindeler. Bütün dünya ve hükümetler için de bir ders olur. Bundan sonra da öyle hareket ederler" dedi.

'DÜNYA SİYASETİNDE ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK'

Şentop, koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine vurgu yaparak, "Bunun çok büyük sonuçları olacak, her alanda. Genel olarak dünya siyasetinde çok şey değişecek. Ben özellikle, siyasetçilerin bu soruna odaklanmalarını ve olumlu katkılarda bulunmalarını arzu ederim. Virüs ile mücadelede sağlık tedbirlerinin yanında panik çıkmasını da engellemek çok önemli. Bu açıdan paniğe sebep verecek dedikodular, asılsız bilgeler dolaşıyor zaman zaman. Bunlara imkan vermemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Şentop, Meclis'e sunulan infaz düzenlenmesine ilişkin "Genel olarak bir beklenti oluştu toplumda. Bu konuda bazı adımların atılması gerekiyordu. Herkesi tatmin edecek bir düzenleme olmaz, orası belli. Doğru olanın yapılacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
DHA
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