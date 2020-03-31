1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsle mücadelede nefes terapisi önerisi

Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken uzmanlar tedbir amaçlı evde kalan vatandaşların rahatlıkla uygulayabilecekleri nefes terapilerine dikkat çekiyor. Doğru tekniklerle nefes almanın ruh halini dinginleştirdiğini belirten yoga eğitmeni ve nefes terapisti Görkem Yaman Şahin, "Bu terapiyle vatandaşlar, kendilerini mental olarak en iyi şekilde hissederken, akciğerlerine girecek oksijen kapasitesini de yükseltecekler ve bağışıklık direncini artıracaklar" dedi.
 31 Mart 2020 20:29
Yazdır
Koronavirüsle mücadelede nefes terapisi önerisi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, salgına karşı vatandaşlar önlem amaçlı günlerini evde geçirmeye devam ediyor. Bu kaygılı süreçte uzmanlar ise, evde kalan vatandaşların rahatlıkla uygulayabilecekleri nefes terapilerine dikkat çekiyor. Doğru tekniklerle nefes almanın ruh halini dinginleştirdiğini ifade eden denizcilik firmasında çalışan ve aynı zamanda yoga eğitmenliği yapan nefes terapisti Görkem Yaman Şahin, "Solunum dediğimizde vücudumuzun sistemlerinden birinden söz ediyoruz. Aynı dolaşım boşaltım sistemi gibidir. Fakat nefes dediğimizde bir alışkanlıktan, davranıştan bahsediyoruz. Omurgamız uzun olacak şekilde bir elimizi göbek deliği ve göğüs kafesi arasındaki alana koyuyoruz. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyoruz ve bu şekilde diyafram kasını aktifleştiriyoruz. Bu uygulamayı günde 2-3 dakika yaptığınızda 10-15 gün sonra diyafram kasının aktifleştiğini ve nefesinizin değiştiğini fark edeceksiniz. Bu terapiyle vatandaşlar, kendilerini mental olarak en iyi şekilde hissederken, akciğerlerine girecek oksijen kapasitesini de yükseltecekler ve bağışıklık direncini arttıracaklar" diye konuştu.

'ENDİŞELENDİĞİMİZDE NEFESİMİZ SIKLAŞIYOR'

Korku ve endişe biriktirme süreci başladığında nefes alışkanlıklarının geliştiğini söyleyen Şahin, "Bu durum da solunum sistemimizi direkt etkiliyor. Korktuğumuzda hızlı ve sık nefes alıyoruz. Sakin olduğumuzda ise nefesimiz yavaşlıyor ve derinleşiyor. Düzenli solunum alışkanlığı elde edebilmemiz için doğru nefes tekniklerini uygulamamız gerekiyor. Doğru nefes tekniklerini uygulamak için öncelikle diyafram kasını etkin biçimde kullanmak gerekiyor. Bunun için de diyafram kası üzerine egzersizler yapmamız gerekiyor. Frenik sinir, beyinden gelen motor sinyalleri vücudumuza, diyaframdan gelen duyuları beynimize iletiyor. Bu şekilde direkt duygu ve davranışlarımız üzerinde etkisi olabiliyor" dedi.

'HER İKİ BURUN NEFESİNİ EŞİTLEMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Her iki burun deliğinin eşit nefes almadığını belirten Şahin, şöyle devam etti: "Bizim hedefimiz de iki burun nefesini birbirine eşitlemek. Bunu da sağ burun deliğime sağ baş parmağımı yerleştirerek, soldan nefes verip soldan nefes alarak yapıyoruz. Nefesimizi boşalttığımızda bütün toksinlerden kurtuluyoruz. Bu şekilde sol burun deliğimizi açmış oluyoruz. Bunun anlamı, sağ burun deliği sol beyin lobunu etkiliyor. Sol beyin lobunun etkilenmesi sempatik sinir sisteminin harekete geçmesi demektir. Sempatik sinir sistemi vücuda 'savaş ya da kaç' komutu verir ve stres yaratır. Bu durum adrenalini hızlandırır. Kalp atışları hızlanır ve tansiyon yükselir. Bu şekilde vücudun daha hızlı çalışmasına, aksiyon almasına sebep olur ve stres seviyesini artırır. Sağ burun deliği kapatılır ve soldan nefes alınırsa stres seviyesi düşürülmüş olur. Doktorlar kalp hastalarına özellikle bu nefes egzersizini önerirler ve sol burun deliğinden nefes almalarını sağlarlar. Sağ burun deliği kapatılır ve soldan nefes alınırsa, bu da konsantrasyonu artırır. Bunu 8'er defa uygulamalarını öneriyorum."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dermatoloji uzmanı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
31 Mart 2020 22:01		 Bu laboratuvar 90 dakikada koronavirüs testi yapacak
31 Mart 2020 18:35
İyileşen hasta kanıyla korona tedavisi Türkiye'de
31 Mart 2020 12:35		 Koronavirüs'e karşı evde alınacak tedbirler
31 Mart 2020 09:33
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
31 Mart 2020 00:38		 Prof. Ceyhan: Tedbirlere uymazsak, durumu kontrol edemeyiz
30 Mart 2020 20:47
Koronavirüsteki gizli tehlike 'süper yayıcılar'
30 Mart 2020 14:27		 Koronavirüs ilacı 7 ülkede denenmeye başlandı
30 Mart 2020 10:00
Türk profesör: Sosyal izolasyondan taviz verilmemeli
29 Mart 2020 22:40		 Zencefil ve zerdeçal Koronavirüs'e karşı etkili mi?
29 Mart 2020 21:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - Bakan Soylu, koronavirüs bulaşan personel sayısını açıkladı22:01 - Dermatoloji uzmanı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı21:56 - İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması21:51 - O ülkede koronavirüs demek artık yasak!21:46 - ABD'deki koronavirüsten ölen kişi sayısı Çin'i geçti21:41 - İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı21:36 - Bakan Soylu, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı21:31 - Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı21:26 - 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi21:21 - Başsavcılıktan 'İsyan' haberlerine ilişkin açıklama
21:16 - Üniversiteli Emine odasında ölü bulundu!21:11 - KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira21:07 - Sivas'ta 4 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı21:02 - Ankara'da karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi20:59 - Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı20:55 - Bodrum'da müzik öğretmenleri 'evde kal' şarkısı besteledi20:51 - Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP'den destek20:47 - İzmir'de televizyon patladı! Ev kullanılmaz hale geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardımın kimlere ve ne zaman ödeneceği netleşti
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
Bakanlık verileri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Valinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
Ak Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak
TV'lerde virüsten korunma yollarını anlatan isim, virüse yakalandı
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milli dayanışma kampanyası 4
hernan crespo 3
pazartesi günü toplu taşıma kullanımının 3 katına çıkması 1
sözlüğün iceman'in omuzlarında yükselmesi 3
belediyelerin yardım toplamasının valilik iznine bağlanması 5
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
Kumkuat 2
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 1
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
Bilgilendirme 1
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam