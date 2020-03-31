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Evi kahvehaneye çevirdiler!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kahvehane gibi kullanılan bir apartman dairesine yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere kumar oynamak ve oynatmaktan para cezası uygulanırken, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için de ayrıca ceza kesildi.
 31 Mart 2020 20:37
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Evi kahvehaneye çevirdiler!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kahvehane gibi kullanılan bir apartman dairesine yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere kumar oynamak ve oynatmaktan para cezası uygulanırken, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için de ayrıca ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde bir apartman dairesine gece operasyon yaptı. Kahvehane gibi kullanılan apartman dairesine giren polis ekipleri, 7 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Apartman dairesinin sahibi olan ve daha önceden kumar oynatmak suçundan 4 ayrı suç kaydı bulunan H.D. ile birlikte kumar oynadıkları belirlenen V.İ., S.H. ,H. D, T.D, S.Ö, H. T. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada bin 240 TL para, okey takımı, oyun kağıtları, poker pulu ile ruhsatsız bir adet av tüfeği bulundu.

Apartmanın giriş kapısı üzerine de polis baskınına karşı güvenlik kamerası takıldığı öğrenildi. H.D.'ye 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 6 şüpheliye de toplam 6 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca gözaltına alınan 7 şüpheliye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 'Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırılık' suçundan kişi başı 392 lira para cezası kesildi. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA
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