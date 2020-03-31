1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransa'da son 24 saatte 499 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.
 31 Mart 2020 20:39
Yazdır
Fransa'da son 24 saatte 499 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 523'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktığını aktaran Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5 bin 565'e, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.

Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 60'ının 60-80 yaş aralığında olduğunu söyledi.

Mulhouse ve Strazburg'un da içinde bulunduğu Grand-Est bölgesinde hastanelerin kapasitesinin aşıldığını dile getiren Salomon, 121 Kovid-19 hastasının Almanya, Lüksemburg ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceğini ifade etti.

Salomon, yarın Paris'teki 36 hastanın da ülkenin Bretagne bölgesindeki hastanelere taşınacağını söyledi.

Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 288 kişinin başka hastanelere gönderildiğini vurgulayan Salomon, ülkede genelinde alınan önlemlerin etkisi olup olmadığını hafta sonu değerlendireceklerini belirtti.

Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Afrika'da 31 ülke sınırlarını kapattı
31 Mart 2020 22:25		 O ülkede koronavirüs demek artık yasak!
31 Mart 2020 21:51
ABD'deki koronavirüsten ölen kişi sayısı Çin'i geçti
31 Mart 2020 21:46		 ABD'deki Halk Bankası duruşması ertelendi
31 Mart 2020 20:03
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı
31 Mart 2020 19:25		 ABD'de bir Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
31 Mart 2020 19:22
İtalya'da son 24 saatte 837 kişi hayatını kaybetti
31 Mart 2020 19:14		 Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi
31 Mart 2020 18:47
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
31 Mart 2020 17:37		 Almanya'da bir günde 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
31 Mart 2020 17:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:25 - Afrika'da 31 ülke sınırlarını kapattı22:20 - Bakan Soylu, koronavirüs bulaşan personel sayısını açıkladı22:01 - Dermatoloji uzmanı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı21:56 - İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması21:51 - O ülkede koronavirüs demek artık yasak!21:46 - ABD'deki koronavirüsten ölen kişi sayısı Çin'i geçti21:41 - İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı21:36 - Bakan Soylu, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı21:31 - Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı21:26 - 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi
21:21 - Başsavcılıktan 'İsyan' haberlerine ilişkin açıklama21:16 - Üniversiteli Emine odasında ölü bulundu!21:11 - KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira21:07 - Sivas'ta 4 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı21:02 - Ankara'da karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi20:59 - Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı20:55 - Bodrum'da müzik öğretmenleri 'evde kal' şarkısı besteledi20:51 - Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP'den destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardımın kimlere ve ne zaman ödeneceği netleşti
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
Bakanlık verileri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Valinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
Ak Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak
TV'lerde virüsten korunma yollarını anlatan isim, virüse yakalandı
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milli dayanışma kampanyası 4
luke sikma 1
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
yusuf ve zevcesine ait düğün davetiyesi 3
fatih terim'in 5 günde iyileşmesi 3
yardım kampanyaları 5
corona virüs vaka sayısı 3
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
kadir mısıroğlu 1
bulaşık yıkayan erkek 5
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam