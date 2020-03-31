Fransa'da son 24 saatte 499 kişi hayatını kaybetti
|31 Mart 2020 20:39
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 523'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti.
Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktığını aktaran Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5 bin 565'e, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.
Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 60'ının 60-80 yaş aralığında olduğunu söyledi.
Mulhouse ve Strazburg'un da içinde bulunduğu Grand-Est bölgesinde hastanelerin kapasitesinin aşıldığını dile getiren Salomon, 121 Kovid-19 hastasının Almanya, Lüksemburg ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceğini ifade etti.
Salomon, yarın Paris'teki 36 hastanın da ülkenin Bretagne bölgesindeki hastanelere taşınacağını söyledi.
Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 288 kişinin başka hastanelere gönderildiğini vurgulayan Salomon, ülkede genelinde alınan önlemlerin etkisi olup olmadığını hafta sonu değerlendireceklerini belirtti.
Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
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