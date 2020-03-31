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İzmir'de televizyon patladı! Ev kullanılmaz hale geldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
 31 Mart 2020 20:47
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İzmir'de televizyon patladı! Ev kullanılmaz hale geldi

Zafer Mahallesi Osman Günay Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan Neşvet Tetik'in (60) dairesindeki tüplü televizyon patladı.

Daireden çıkan gürültü ve alevler üzerine çevre sakinleri itfaiye ve polise haber verdi.

Yalnız yaşayan Neşvet Tetik, olaydan yara almadan kurtulurken binada yaşayanlar da tahliye edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında daire kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, Neşvet Tetik'in ifadesi ve yapılan ön inceleme sonucunda yangının eski model tüplü televizyonun patlaması sonucu çıktığını belirledi.
Anadolu Ajansı
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