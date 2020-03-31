Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP'den destek
|31 Mart 2020 20:51
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MHP Genel Başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya kampanyaya 2 maaş ile katılırken, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan 30 bin lira ile destek oldu.
Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak bir aylık maaşıyla, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt 20 bin lira ile kampanyaya katılırken, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bir maaşını bağışlayacağını açıkladı.
MHP'li belediyeler de kampanyaya destek verenler arasında yer aldı.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın birer aylık maaşlarıyla, Mersin'in Erdemli İlçesinin Belediye Başkanı Mükerrem Tollu 10 bin lira, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen 2 aylık maaşıyla, Trabzon'un Şalpazarı İlçesi Belediye Başkanı Refik Kurukız ise bir aylık maaşıyla kampanyaya destekte bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise 50 bin lira ile kampanyaya katkı verdi.
Adana'nın Karataş İlçesi Belediye Başkanı Necip Topuz bir maaşıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olurken, Konya Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 2 maaşını, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın bir maaşını, Şanlıurfa Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz 2 maaşını destek için bağışladı.
Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz 2 aylık maaş, Mersin Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş 10'ar bin lira ile kampanyaya katıldı.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise 3 maaşıyla kampanyaya katılanlar arasında yer aldı.
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