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Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı

Oto temizlik ve dezenfeksiyon işletmecisi Payza, "Bu süreçte otomobil sahiplerine araçlarını emanet olarak başkalarına vermemelerini, eğer emin olmadıkları kişilere verirlerse temizletmelerini tavsiye ederiz." dedi.
 31 Mart 2020 20:59
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Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şahsi araç kullanımı artarken virüsün yayılmaması için otomobil sahiplerinin bazı önlemler alması gerekiyor. Aracın dezenfekte edilmesi ve bu süreçte aracın başkasına emanet verilmemesi de virüsün bulaşmaması noktasında önem arz ediyor.

Salgın nedeniyle bireysel araç kullanımı artarken vatandaşlar kirlenen araçlarını temizletmek için oto yıkamaları tercih ediyor. Sıradan bir temizlikle yetinmeyen bazı vatandaşlar ise virüs ve bakterilere karşı detaylı temizlik yapan oto kuaförlerinde yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul'da oto temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapan işletme sahibi Furkan Payza, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların otomobillerinde alabilecekleri temizlik ve hijyen önlemlerini AA muhabirine anlattı.

Aracın dezenfekte edilmesi

Koruyucu kıyafetler, maske ve eldiven takarak oto dezenfeksiyon işlemleri yapan Payza, bakteri öldürücü sıvıyı araç içine püskürterek temizliğe başlıyor. Bir süre bekledikten sonra otomobilin hava kanalları ve camdaki bakterilerin ölmesi için ozonlama adı verilen işlemi gerçekleştiriyor. Araç için tek kullanımlık temizlik bezi ile iç mekanı temizlenmesinin ardından dezenfeksiyon işlemi tamamlanıyor.

Payza, otomobil içinde virüs barındırabilecek en tehlikeli yerlerin solunan havanın içindeki damlacıkların tutunması nedeniyle cam ve hava peteklerinin yanı sıra, elle temasın yoğun olması nedeniyle direksiyon, açma kapama kolları ve kıyafetle temas nedeniyle koltuklar olduğunu söyledi.

"Virüsler, klimanın çalışması ile araç içinde dolaşıma giriyor"

Kişinin taşıdığı virüs ve bakterilerin bu alanlardaki temasla araç içinde yaşayabildiğini belirten Payza, "En çok petek içine yerleşen bu virüsler, klimanın çalışması ile araç içinde dolaşıma giriyor. Bunları sıradan oto yıkamalarda temizletemezsiniz. Bakteri yok edici ilaçlar ve ozon ile temizletmeniz mümkün ve bu işlem yaklaşık 45 dakika sürüyor." dedi.

Sırdan bir araç yıkama ile dezenfeksiyonlu yıkama arasındaki farklara değinen Payza, "Aracınızı temizlettirdiğiniz kişinin hijyen kurallarına riayet etmesi önemli. Bu süreçte aracınızı temizlesin diye teslim ettiğiniz kişi, eldiven ve maske takmalı. Bir araca kullandığımız temizlik bezini başka bir araca kullanırsanız virüsü diğer araca taşıma olasılığı var. Eldiven kullanmadan dezenfeksiyon işlemi olamaz." diye konuştu.

Sıradan yıkama merkezlerinde maske, eldiven ve araçlara özel temizlik malzemelerinin kullanılmamasın virüsün yayılmasına davetiye çıkarabileceği uyarısında bulunan Payza, "Araçlarınızı temizletirken başka bir araçta kullanılmış temizlik malzemelerini kullandırmayın. Otomobilinizi temizleyen kişinin maske ve eldiven takmasını isteyin." ifadelerini kullandı.

"Aracı başkasına emanet vermeyin"

Furkan Payza, vatandaşlara araçlarını haftada bir kez dezenfekte etmeleri tavsiyesinde bulunarak, "En azından bu süreçte araçlarını kimseye emanet olarak vermemelerini, eğer emin olmadıkları kişilere verirlerse temizletmelerini tavsiye ederiz. Kendilerinin de araçlarında dezenfektan kullanarak dokundukları yeri silmeleri iyi olur." dedi.

Araç dezenfekte talebinin de bu günlerde arttığını anlatan Payza, "Şu an günlük 30 araca kadar dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz. Zaman yetmediği için daha fazla araç alamıyoruz. Talep çok." diye konuştu.

Aracına dezenfeksiyon işlemi uygulatan Ufuk Durmaz isimli vatandaş ise virüs tehdidi nedeniyle otomobilini emanet olarak kimseye vermediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu süreçte mümkün olduğunca aracımı emanet olarak vermiyorum. Verirsem de geldiğinde mutlaka dezenfeksiyon işlemi yaptırıyorum. Koronavirüs gündemde, ailemizi ve çevremizi rahatsız ediyor. Aracımıza herkes binebiliyor, başkalarına kullanmak için de verebiliyoruz. Bundan dolayı tereddüt ediyoruz, şüpheliyiz, Kimde ne olduğu belli olmadığı için temizlik şart. Evimizde nasıl temizlik yapıyorsak aynı şey arabamız için de şart."

Anadolu Ajansı
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