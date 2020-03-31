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Üniversiteli Emine odasında ölü bulundu!

Antalya''da üniversite öğrencisi Emine G., odasında boğazından tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu. Bekçi ağabeyinin tabancası, cansız bedeninin yanında bulunan Emine G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
 31 Mart 2020 21:16
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Üniversiteli Emine odasında ölü bulundu!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Emine G. (21), uzun süre odasından çıkmadı. Merak eden annesi, odaya girdiğinde kızını kanlar içerisinde yerde buldu.

Göreve gitmek içi hazırlanan ve annesinin çığlıkları üzerine odaya koşan bekçi ağabey R.G., hemen 112'yi aradı. Eve gelen sağlık görevlileri, yanında ağabeyine ait beylik tabancası bulunanan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme yaptı. İntihar ettiği değerlendirilen Emine G.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Üniversiteli kızın kesin ölüm neden otopsiyle belirlenecek.

CENAZESİ ALINDI

Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi taşıyan görevliler, öncesinde tabutun içine dezenfektan sıktı. Emine G.'nin, Döşemealtı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

ANNESİNİ MARKETE GÖNDERMİŞ

Öte yandan üniversiteli Emine G.'nin, olay öncesi, annesini kahve ve muz alması için markete gönderdiği öğrenildi.
DHA
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