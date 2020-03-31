Başsavcılıktan 'İsyan' haberlerine ilişkin açıklama
|31 Mart 2020 21:21
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde isyan olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihinde bir kısım haber siteleri ve sosyal medya paylaşım platformlarında, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ''İsyan'' başlıklı ve Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan isyan sonucu ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlere ilişkin olarak, 31 Mart 2020 tarihinde Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından bizzat yerinde gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemede haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir isyan, yangın ya da ölü şeklinde bir durumun söz konusu olmadığı hususları, kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur" denildi.
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