Bakan Soylu, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı
|31 Mart 2020 21:36
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.
Soylu, Twitter hesabından "VirüsüEvdeYokEt" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tarih defalarca gösterdi ki biz millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiçbir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır. Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürelim."
Tarih defalarca gösterdi ki biz, Millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiç bir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır.Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2020
Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca EVDE KALMAYI sürdürelim#VirüsüEvdeYokEt pic.twitter.com/hEPqJtDtSp
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